رئيسة المفوضية الأوروبية: خالص الشكر لمصر لدعمها دخول المساعدات إلى غزة

كتب محمد عبد العظيم

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن القمة المصرية الأوروبية تنعقد في وقت ممتلئ بالأزمات، متابعة: "قلقون إزاء الحرب في قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي.. غزة تواجه المجاعة ومن المهم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات".

وأضافت خلال كلمتها في القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس السيسي: "نخشي من الدخول في حملة عسكرية في رفح تؤدي إلى إضعاف الشعب أكثر فأكثر.. أوجه الشكر إلى مصر للدعم في وصول المساعدات الإنسانية إلى مصر وتوصيلها إلى غزة.. ونعمل مع مصر من أجل سلام دائم على أساس حل الدولتين واتطلع إلى تعميق التعاون أكثر فأكثر".