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رئيسة المفوضية الأوروبية: خالص الشكر لمصر لدعمها دخول المساعدات إلى غزة

الأحد، 17 مارس 2024 03:54 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: خالص الشكر لمصر لدعمها دخول المساعدات إلى غزة رئيسة المفوضية الأوروبية
كتب محمد عبد العظيم

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قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن القمة المصرية الأوروبية تنعقد في وقت ممتلئ بالأزمات، متابعة: "قلقون إزاء الحرب في قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي.. غزة تواجه المجاعة ومن المهم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات".

وأضافت خلال كلمتها في القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس السيسي: "نخشي من الدخول في حملة عسكرية في رفح تؤدي إلى إضعاف الشعب أكثر فأكثر.. أوجه الشكر إلى مصر للدعم في وصول المساعدات الإنسانية إلى مصر وتوصيلها إلى غزة.. ونعمل مع مصر من أجل سلام دائم على أساس حل الدولتين واتطلع إلى تعميق التعاون أكثر فأكثر".

 







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الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

الشراكة بين مصر وأوروبا

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زيارة وفد الاتحاد الأوروبى

رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي

رئيسة وزراء إيطاليا

جورجيا ميلوني

المستشار النمساوى

كارل نيهامر

الرئيس القبرصي

⁧‫نيكوس خريستودوليدس

كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء اليونان




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