خدمات رمضانية.. كيفية الاستفادة من مبادرة كلنا واحد

كتب محمود عبد الراضي

توفر وزارة الداخلية الأغذية بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ40 % في عدد من الشوادر والمنافذ يتخطى عددها الألفين شادر ومنفذ على مستوى الجمهورية.

وتوفر شوادر كلنا واحد الأغذية والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين في شهر رمضان، خاصة اللحوم والسكر والأرز والمكرونة والسمن، وغيرها من السلع الأخرى، التي تتميز بانخفاض سعرها وارتفاع جودتها.

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.