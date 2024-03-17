حياة كريمة.. تقديم الخدمات الطبية لـ1580 مواطنا بقافلة مجانية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ المديرية نظمت قافلة طبية بقرية العمدان، والتي شهدت إقبالا كبيرا، وشملت عدة تخصصات طبية، هي: «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلا عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1580 مواطنا، وخضع 100 مواطن لـ200 فحص طبي للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ301 حالة، وأشعة لـ98 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، وانتفع بها 795 مواطنا.

وأضاف شقوير، أنّه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ14 مريضا، وتحويل 13 لأقرب مستشفى، من أجل استكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدما الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز الرياض، وإدارة مستشفى كفر الشيخ العام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.