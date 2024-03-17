حنجرة ذهبية.. "المناعى" حفظ القرآن فى عمر 11 عاما والتحق بالإذاعة.. فيديو وصور

قنا صابر سعيد

كان حلمه أن يصبح قارئا للقرآن الكريم، فظل يطارد حلمه منذ الصغر وحول الظلام القريب منه إلى شعاع من النور ينبعث من قلبه بعدما نجح في حفظ القرآن الكريم وهو في سن 11 عاما ليرافقه طوال رحلة عمره ويصبح رفيقه الذي حافظ عليه، وبعد سنوات من السعي استطاع الالتحاق بالإذاعة المصرية وما زال للحلم بقية.

بصوت جوهري يصدح الشيخ محمود المناعي ابن قرية أبو مناع بقنا، في قراءة القرآن الكريم ويتجول من أماكن إلي أخرى بمناسبات مختلفة منها الأفراح والعزاء وكذلك تسجيلات الإذاعة، ومن القرآن إلى الحياة استطاع الشيخ الزواج من 4 زيجات وأنجب من 3 زوجات 20 ابن وابنة، كما أنه يجهز لشهر رمضان الكريم من خلال حفلات عديدة يحضرها.

قال الشيخ محمود المناعي، قارئ قرآن كريم، إنه بدأ في حفظ القرآن الكريم في عمر مبكر وكان وقتها عمره لا يتجاوز 4 أعوام وفي سن 11 عاما استطاع حفظ القرآن الكريم كاملا وبدأ في التسميع لشيخه لمدة عامان، ثم التحق بمعهد قراءات قنا وحصل على شهادة التجويد والحصول على عالية القراءات وهو مؤهل متوسط يعادل الثانوية.

وأوضح المناعي، أن عين مدرس للقراءات والتجويد في معهد أبو مناع بحري في عام 2007 وتنقل من معهد إلي معهد منها معهد فتيات دشنا، درس خلالها القرآن والتحفيظ للطلاب وتحدي إعاقته البصرية التي لم تمنعه من حفظ القرآن الكريم والعمل فيه، لافتا أنه متزوج من 4 سيدات ولديه 12 ابنا و8 بنات.

وأشار الشيخ محمود مناعي، إلي أنه في عام 2011 التحق بإذاعة القرآن الكريم بعد اجتياز الاختيارات وسجل عدد من المقاطع الصوتية من خلال الإذاعة وكان أول تسجيل له في الإذاعة "وتوكل على الحي الذي لا يموت"، وهي كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقة له حيث يشارك في المناسبات المختلفة والأفراح داخل المركز وخارجه.