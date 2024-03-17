حلقات ذكر ومديح نبوى بمسجد العارف بالله عمر الأفلاقى فى البحيرة.. فيديو

البحيرة -ناصر جودة

شهدت بعض المساجد بمحافظة البحيرة، تنظيم حلقات الذكر الصوفى والمديح النبوى بعد صلاة التراويح

ورصدت عدسة اليوم السابع فعاليات حلقات الذكر خلال شهر رمضان الكريم من مسجد العارف بالله سيدي عمر الأفلاقى بمدينة دمنهور بالبحيرة.

يذكر أن مسجد عمر الإفلاقى من أشهر مساجد أهل بيت النبوة بمدينة دمنهور، وأقيم منذ أكثر من 200 عاما، وتم ترميمه أكثر من مرة

ويعتبر مسجد سيدى عمر الافلاقى من المساجد الهامة الذى يتوافد عليها أبناء الطرق الصوفية خاصة الطريقة العزمية .

يشار إلى ان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد على تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد، والالتزام التام بنظافة بيوت الله عز وجل.