حكاية 100 متطوع يوفرون يوميا 700 وجبة إفطار للصائمين في بئر العبد بسيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

جدد 100 متطوع من مختلف الأعمار بقرية 30 يونيو بشمال سيناء للعام الثالث على التوالى، دورهم الإنسانى فى توفير نحو 700 وجبة إفطار طازجة للصائمين بمناطق بقرى غرب مركز بئر العبد يوميا.

وقال أحمد مقبل المشرف على المشروع الخيرى التطوعى، إنهم يعملون من خلال جمعية أهلية بقريتهم بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى شريكة لتوفير المؤن اللازمة لطبخ وتجهيز الوجبات بمقر المطبخ الخيرى المخصص لهذا الغرض، ويتسابق على التنفيذ بجهد تطوعى أكثر من 100 متطوع بينهم فتيان وشباب وطلاب مدارس وجامعات وموظفين وكبار سن من المحالين للمعاش، واصحاب خبرات من مهنيين وطباخين وسائقين الجميع يتسابق لتقديم الخير.

وأضاف أنهم يؤدون هذه المهمة للعام الثالث على التوالى منطلقين من قريتهم، لافتا أن مطبخ الخير الذى يقومون عليه لم تنطفئ نيرانه منذ شهر نوفمبر الماضى بشكل متواصل، حيث تم تكليفه بمهمة انسانية وهى توفير 3 وجبات طعام طازجة يوميا للمئات من الاشقاء الفلسطينيين من الجرحى ومرافقيهم الذين يتلقون الخدمات الطبية بمستشفى بئر العبد التخصصى، ومع دخول شهر رمضان المبارك استكمل دوره الإنسانى السنوى فى توفير الوجبات الطازجة للأهالى بمناطق قرى بئر العبد.

وأضاف أن الأهالى بالقرية والقرى المجاورة من المقتدرين، بدورهم يساهمون بمساهمات عينية ويقدمونها للشباب فى مطبخ الخير وكلا يجود بما يستطيع بحيث يتم طبخ اكبر عدد ممكن من الوجبات يوميا.

أشار إلى أنهم يبدأون مهمتهم منذ الصباح الباكر، بتجهيز المطبخ وشراء الخضراوات الطازجة وإحضار اللحوم والدواجن، ثم مراحل التجهيز والطهى ثم التعبئة والتغليف، وينطلقون عصرا بالوجبات لتصل للمستحقين مع غروب شمس كل يوم فى بيوتهم ويقوم بتوزيعها فريق من المتطوعين، وليلا تكون مهامهم التجهيز مجددا لكل أدوات المطبخ لرحلة العمل فى اليوم التالى.

وتابع أنهم يؤدون هذه المهمة وهم سعداء أنهم يوصلونها بلا توقف بفضل جهود المخلصين من الجمعيات الكبيرة الداعمة وأهل الخير وهمة من يقومون بهذا الدور الخيرى.



التوزيع في كل الاماكن



الوجبات جاهزة للتوزيع



انطلاق التوزيع



تجهيز الوجبات



ثم توزيع الوجبات



جانب من العمل



جانب من المطبخ



خلال التجهيز



مشاركة من كل الاعمار



من الوجبات



من مراحل التجهيز للطبخ