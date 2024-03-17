حكاية طفل من الأقصر حافظ نصف القرآن بأرقام الصفحات والآيات وترتيب السور.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مدينة الأقصر، التقى خلاله الطفل محمود صلاح ابن التسعة أعوام حافظ نصف القرآن الكريم بأرقام الصفحات والآيات وترتيب السور.

وقال الطفل محمود صلاح، إنه يبلغ من العمر 9 سنوات في الصف الثاني بمعهد كوم البعيرات الأزهري، وحفظ نصف كتاب الله في المدرسة القرآنية برعاية الأوقاف والأزهر الشريف في قرية البعيرات.

فيما قال الشيخ تميم حماد شيخ المدرسة القرآنية المسئولة عن تحفيظ القرآن الكريم للطفل محمود صلاح، إنه استلمه منذ كان 3 سنوات وأظهر براعة كبيرة في حفظ السور والآيات وترتيب السور عن ظهر قلب، مؤكداً أنه شارك في مسابقة الأزهر الشريف من يومين وأبهر المشايخ بصورة كبيرة جعلتهم ينشرون فيديو له على صفحة الأزهر الشريف والذي لاقي رواجا كبيرا.