ثقافة الإسكندرية تواصل احتفالات "ليالي رمضان" بعروض فنية وورش للأطفال

الإسكندرية جاكلين منير

نظم فرع ثقافة الإسكندرية ، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان المبارك، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار خطة وزارة الثقافة.

وشهد مسرح قصر ثقافة الشاطبي حفلا فنيا بدأت فعالياته مع باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية قدمها الأطفال المشاركين بورشة الفنون الشعبية بالقصر بقيادة الفنانة سمر القصاص، منها تابلوه غنائي بعنوان "وحوي يا وحوي"، تلاه سكتش "مدفع الإفطار" من مسلسل بوجي وطمطم، ثم استعراض من فوازير جدو عبده.

وفي الجزء الثاني من الحفل قدم الأطفال مجموعة من التابلوهات منها الإسكندراني، والنوبي والصعيدي وغيرها من الاستعراضات المستوحاة من الفلكلور الشعبي، واختتم الحفل بتتر فوازير فطوطة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أقام فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان ورشة حكي بعنوان "قلعة صلاح الدين الأيوبي ومبانيها الأثرية" ببيت ثقافة بولكلي، أصطحبت خلالها مروة الحمامصي مسئول ثقافة الطفل، الحضور في جولة داخل القلعة المبنية أعلى جبل المقطم من خلال بعض الصور التوضيحية.

كما تناولت بالتفصيل تاريخ القلعة وسبب البناء، أما عن المباني الموجودة بها أوضحت "الحمامصي" أن للقلعة عدة أبراج للحماية والمراقبة منها برج المقطم الشهير، هذا بالإضافة إلى مسجد محمد علي، ومسجد ومدرسة الناصر قلاوون، متحف الشرطة ومدرسة القلعة الحربية، وهناك أيضا القصور والتي من أهمها قصر الجوهرة وقصر الحرم، واختتمت حديثها بتعريف الأطفال بأبواب للقلعة ومنها باب المقطم، الرئيسي، الأوسط والجديد الذي بناه محمد علي ليتناسب مع نقل المدافع التي تجرها العربات الضخمة.

وبالتعاون مع هيئة التنشيط السياحي ومديرية التربية والتعليم، نفذ الفرع ورشة تصميم لوحات لاند سكيب بمكتبة الشلالات الواقعة بالحديقة القبلية بمشاركة بعض المواقع الثقافية التابعة وهي قصر ثقافة الأنفوشي، قصر الشاطبي، ومكتبتي الشلالات والنزهة، ومن خلال الورشة قامت الفنانات هيام مؤمن، سلمى الوقدي، شاهندة غريب، سارة حجازي ولميس سعيد، بتدريب الرواد على تصميم اللوحات باستخدام ألوان متنوعة منها الشمع، الأكواريل، المائية، والأويل باستيل، مع مراعاة إظهار الضوء والظل ودمج الدرجات اللونية على الكانسون الأبيض والأسود.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء هشام لطفى مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومن المقرر أن تستكمل فعاليات الورشة غدا الاثنين في تمام العاشرة صباحا.