توزيع 4 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت إشراف إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتكاتف بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة، لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.