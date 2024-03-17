"تموين الأقصر" تعلن توفير 72 طن سكر بسعر مخفض فى قرى مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى معارض متنوعة ومنافذ بكافة أرجاء المحافظة.

ويقول أحمد طه مدير الرقابة التموينية بإدارة إسنا التموينية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تقديم دعم خلال شهر رمضان المبارك متمثل فى توزيع 72 طن سكر تمويني بسعر مخفض يصل لـ27 جنيه للكيلو، وذلك لدعم أهالى قرى الكيمان والشيخ أحود وسطيح المطاعنة وكيمان المطاعنة وطفنيس المطاعنة والغريرة، وذلك للمساهمة فى دعم المواطنين بتلك المبادرة المميزة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة.

ويضيف مدير الرقابة التموينية بإدارة إسنا التموينية، إنه يتم توفير الدعم اليومي من السلع الغذائية الأساسية للمعارض والمحلات، وذلك بالتعاون مع التجار والشركات المختلفة، وتشمل خريطة الأماكن للمبادرة بجانب المحلات والسوبر ماركت المنتشرة بكافة مدن المحافظة، توفير السلع فى معارض ببندر الأقصر ومدينة إسنا ومركز البياضية وآخر بالطود ومعرض بأرمنت، وكذلك 3 منافذ بشوارع مدينة إسنا، حيث تم إمداد الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بكافة السلع الغذائية الاساسية (سكر ـ أرز ـ زيت - مكرونة ـ مسلي ـ دواجن وغيرها من السلع ) وذلك بمشاركة مخازن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين والسلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، إنه يتم عرض السلع الغذائية وبيعها بتخفيضات تتراوح بين 15% حتى 25%، وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، والزيت العبوة اللتر بين 40 و45 جنيها. المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.