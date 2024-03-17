تكريم الفائزين فى مسابقة مركز شباب الرغامة لحفظ القرآن بأسوان

أسوان- صلاح المسن

شارك نحو 500 متسابق في مسابقة مركز شباب الرغامة البلد بكوم أمبو ب محافظة أسوان لحفظ القرآن، في سهرة رمضانية بديعة تكسوها روحانيات الشهر الكريم، شارك فيها قرابة الخمسمائة متسابق، من 18 دار تحفيظ، من عشر قرى مختلفة، حيث تم تكريم 57 حافظا، في مسابقة مركز شباب الرغامة البلد لحفظ القرآن.

حضر حفل تكريم الفائزين، ناصر سليم وكيل الشباب والرياضة بأسوان وأفراح سيد وكيل الشباب بالمديرية، ومحمود مكي مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بكوم أمبو وشريف كعوان مدير قسم المتابعة بالادارة التعليمية ولفيف من القيادات الشعبية ومشايخ الأزهر والأوقاف وأولياء الأمور، وضمت لجنة التحكيم الشيخ رجب أحمد مرزوق أستاذ القراءات العشر الكبرى والصغرى.

والكتاتيب المشاركة فى المسابقة، هى: دار التبيان، ورياض الصالحين، سيد المرسلين بالرغامة البلد، الزهراء، و نور الإسلام، والقذافي بفارس، والنوايا الحسنة بالجزيرة، الهدى بأبوير، ومسجد الفتح بفطيرة، ومنة الرحمن والشيخ صالح الجعفري بالعدوة، ورؤية المستقبل بكرم الديب، والشيخ شاذلي الغزالي بالرغامة غرب وتاج الوقار، والكوثر، النور، والجمعية الخيرية، ورحيق الجنة بمنيحة والشروق بالشروق.