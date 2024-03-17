تفعيل غرف العمليات بمحافظة الإسماعيلية للتعامل الفورى مع تقلبات الطقس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى بيان له، رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل الفورى مع تقلبات الطقس و سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء.

وأضاف أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تم رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، على أن تكون غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ في حالة انعقاد دائم على مدار الـ24 ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية، ومتابعة بالوعات الأمطار باستمرار في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

كما تم توجيه مسئولي الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات، والتأكيد على ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينهم اثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الإسماعيلية.