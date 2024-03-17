تعرف على موعد أذان المغرب في سابع أيام شهر رمضان بمحافظة البحر الأحمر

يبحث الكثير من المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، عن موعد أذان المغرب ، موعد إفطار الصائمين، حيث يقدم اليوم السابع لقرائه مواعيد أذان المغرب فى المحافظات المختلفة ومنها محافظة البحر الأحمر.

ويؤذن للمغرب فى محافظة البحر الأحمر، فى سابع أيام شهر رمضان المعظم الموافق 17 من شهر مارس من عام 2024 فى تمام الساعة 5 و 55 دقيقة حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة.

كما أذن لصلاة الفجر فى سابع ايام شهر رمضان المعظم فى محافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة (4:27 ص). ومواقيت الصلاة فى محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد 17/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر : فى تمام الساعة 04:27 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:52 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:53 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:19 عصرًا

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:10 مساءً.