تعرف على موعد أذان المغرب فى سابع أيام رمضان 2024 فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

يتساءل الكثير من المواطنين فى محافظة المنوفية ، عن موعد أذان المغرب، وموعد الإفطار خلال سابع أيام شهر رمضان المبارك، وينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم السابع من شهر رمضان المبارك لعام 2024، فى محافظة المنوفية، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

وكشفت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2024 ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار فى محافظة المنوفية.

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام اليوم فى المنوفية تصل إلى 13 ساعة و50 دقيقة، ليؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة 06:06 مساءً، وبالتالى يؤذن لصلاة المغرب فى المنوفية.

مواقيت الصلاة فى المنوفية، اليوم 17مارس 2024

-وقت صلاة الفجر فى 4:35 صباحًا.

-موعد صلاة الظهر 12:05 ظهرًا.

-موعد صلاة العصر 3:30 عصرًا.

-موعد صلاة المغرب 6:06 مساءً.

-موعد صلاة العشاء 7:23 مساءً.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.