تعرف على موعد أذان الفجر اليوم الأحد بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام

موعد أذان الفجر فى سوهاج اليوم الأحد 17-3-2024، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته سابع أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر فى سوهاج اليوم الأحد 17-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

حيث يأتى موعد أذان الفجر فى سوهاج اليوم الأحد 17-3-2024 ومواقيت الصلاة فى محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد الإمساك اليوم سيكون فى تمام الساعة 4:16

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:36 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:01 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:27 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:03 دقيقة.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:18 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الأحد فى محافظة سوهاج اليوم السابع من شهر رمضان 13 من الساعات و47 دقيقة

كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى، فى كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية.