تعرف على مواعيد المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان

كتب محمد أسعد

حددت وزارة السياحة والآثار مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال شهر رمضان، وجاء تحديد هذه المواعيد بما يتناسب مع مواعيد الشهر الفضيل، حتى يتسني للزائرين الاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال ساعات الصيام.

وتقرر فتح متاحف الآثار لاستقبال زائريها بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا فيما عدا المتحف المصري بالتحرير والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية حيث تمتد ساعات العمل بهما حتى الساعة الرابعة عصرا.

كما تقرر فتح متحفي شرم الشيخ والغردقة لفترتين على أن تصبح الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثانية ظهرا، أما الفترة المسائية فستكون من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر مساء.

أما عن مواعيد الزيارة بالمواقع الأثرية فقد تقرر العمل بها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، فيما عدا منطقة آثار الهرم وقلعة صلاح الدين الأيوبي فسوف يتم فتحهما من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا.

هذا وقد تقرر الإبقاء على مواعيد الزيارة بالمواقع الأثرية بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا كما هي دون أي تغيير.

الجدير بالذكر أن شباك التذاكر بجميع المتاحف والمواقع الأثرية يتم غلقها قبل إنهاء مواعيد الزيارة بساعة.