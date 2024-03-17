اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل خطة جامعة الإسكندرية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات

الأحد، 17 مارس 2024 06:30 ص
تعرف على تفاصيل خطة جامعة الإسكندرية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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اعتمدت جامعة الإسكندرية، الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات وذلك خلال مجلس جامعة الإسكندرية، وينشر "اليوم السابع" محاور الخطة.
 
1- تسعى من خلالها الجامعة لتعزيز دورها التنموى 
 
2- تعزيز جودة الخدمة التعليمية 
 
3- توسيع نطاق المشاركة المجتمعية 
 
4- رفع الأداء فى مختلف العمليات الأكاديمية والإدارية لمواكبة التوجهات الوطنية المتمثلة فى رؤية مصر 2030 
 
5- أن تكون مخرجات الجامعة متوافقة مع متطلبات سوق العمل
 
6- تطوير الخطة باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الاستراتيجى لتكون على قدر المسئولية الملقاه على عاتق الجامعة لتحقيق التميز ليس فقط فى مؤشرات أداء قطاعات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع 
 
7- تمتد الخطة لمتغيرات التعليم العالى الدولية لتحقيق جامعة محوكمة ذات تنافسية عالمية مستدامة وذاتية التمويل. 
 
 
 
 






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