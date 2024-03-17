تعرف على تفاصيل خطة جامعة الإسكندرية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات

اعتمدت جامعة الإسكندرية، الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات وذلك خلال مجلس جامعة الإسكندرية، وينشر "اليوم السابع" محاور الخطة.
1- تسعى من خلالها الجامعة لتعزيز دورها التنموى
2- تعزيز جودة الخدمة التعليمية
3- توسيع نطاق المشاركة المجتمعية
4- رفع الأداء فى مختلف العمليات الأكاديمية والإدارية لمواكبة التوجهات الوطنية المتمثلة فى رؤية مصر 2030
5- أن تكون مخرجات الجامعة متوافقة مع متطلبات سوق العمل
6- تطوير الخطة باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الاستراتيجى لتكون على قدر المسئولية الملقاه على عاتق الجامعة لتحقيق التميز ليس فقط فى مؤشرات أداء قطاعات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع
7- تمتد الخطة لمتغيرات التعليم العالى الدولية لتحقيق جامعة محوكمة ذات تنافسية عالمية مستدامة وذاتية التمويل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة