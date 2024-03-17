تعرف على تفاصيل خطة جامعة الإسكندرية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات

الإسكندرية أسماء على بدر

اعتمدت جامعة الإسكندرية ، الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات وذلك خلال مجلس جامعة الإسكندرية، وينشر "اليوم السابع" محاور الخطة.

1- تسعى من خلالها الجامعة لتعزيز دورها التنموى

2- تعزيز جودة الخدمة التعليمية

3- توسيع نطاق المشاركة المجتمعية

4- رفع الأداء فى مختلف العمليات الأكاديمية والإدارية لمواكبة التوجهات الوطنية المتمثلة فى رؤية مصر 2030

5- أن تكون مخرجات الجامعة متوافقة مع متطلبات سوق العمل

6- تطوير الخطة باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الاستراتيجى لتكون على قدر المسئولية الملقاه على عاتق الجامعة لتحقيق التميز ليس فقط فى مؤشرات أداء قطاعات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع

7- تمتد الخطة لمتغيرات التعليم العالى الدولية لتحقيق جامعة محوكمة ذات تنافسية عالمية مستدامة وذاتية التمويل.