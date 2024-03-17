تأهل طلاب هندسة المنصورة الجديدة للمشاركة بمسابقة رالى المركبات الكهربائية

الدقهلية - شريف الديب

تأهل فريق من طلاب كلية الهندسة ب جامعة المنصورة الجديدة ، ببرنامجي هندسة الميكاترونيكس وهندسة الفضاء والطيران بالكلية، وإدراجهم للقائمة القصيرة للمشاركة فى المسار الديناميكي فى مسابقة رالى المركبات الكهربائية EVER EGYPT في موسمها الخامس ضمن 27 فريقا من أصل فرق لجميع للجامعات والمعاهد المصرية وبعض الجامعات الإقليمية والدولية، على أن تقام الفعاليات النهائية للمسابقة في شهر يوليو 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، جامعة المنصورة الجديدة وإشراف الدكتورة سارة البهلول مدير البرامج الهندسية.

والمسابقة عبارة عن مُبادرة رالي السيارات الكهربائية التي أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم للموسم الخامس لها في شهر يناير الماضي بالنسبة للجامعات والمعاهد المصرية والجامعات الإقليمية والدولية على أن تقام الفعاليات النهائية للمسابقة في شهر يوليو 2024، وتهدف مُبادرة رالي السيارات الكهربائية إلى إعداد كوادر مصرية قادرة على تصنيع سيارة ركوب مصرية محلية الصنع، وذلك من خلال تهيئة بيئة مُشجعة لدعم تصميم وتصنيع السيارات، وتوفير الدعم الفني للفرق المُشاركة في المسابقة.

وأضاف عميد الكلية أن المسابقة تهدف إلى زيادة قدرة المهندسين في صناعة السيارات الكهربائية، وان الهدف الرئيسي لهذه المسابقة هو خلق المزيد من الخريجين في الهندسة المتعددة التخصصات مع المعرفة والمهارات العملية اللازمة في تصميم وتصنيع وتشغيل السيارات الكهربائية.

وأشاد رئيس الجامعة بالفريق المتاهل موضحا بأن مثل هذه المسابقات ضرورية لإنشاء الموارد البشرية اللازمة لتحريك صناعة السيارات الكهربائيه في مصر حيث يمكن أن يحقق تمكين صناعة السيارات الكهربائيه في مصر تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية 2030.