بيطرى الأقصر تطلق حملات رمضانية لفحص وتحصين الماشية في الأسواق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، في حملات رمضانية مكثفة ل تحصين الماشية وتوعية أصحابها فى الأسواق الأسبوعية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وذلك إستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، وتزامناً مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى.

وفى هذا الصدد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، برئاسة كلا من الدكتور يوحنا مريد مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور محمد أحمد مدنى طبيب وحدة الغريرة البيطرية بإسنا، حيث قامت اللجنة الطبية البيطرية بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى تزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام 2024.

كما قامت اللجنة البيطرية بتوعية مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، والتوعية بخطورة هذا المرض الوبائي وما يسببه من خسائر إقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية والتوعية بطرق الوقاية من المرض، والتى تأتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض .

وناشدت مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، كافة مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.