اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 06:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الأحد، 17 مارس 2024 06:00 ص
بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بوتين
أ ش أ

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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع نظريه البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، هاتفيا، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال دميترى بيسكوف، السكرتير الصحفى لبوتين - فى تصريح نقلته وكالة تاس الروسية - إن الرئيس الروسى هو من بادر بالاتصال بنظيره البيلاروسي؛ حيث ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت محادثتهما الهاتفية السابقة قد جرت - فى 2 مارس الجارى - بعد الانتخابات البرلمانية والمحلية فى بيلاروس. وناقش الزعيمان القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبحسب الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، تحدث لوكاشينكو وبوتين لمدة ساعة تقريبا. ومن بين المواضيع كانت قضايا التعاون داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالإضافة إلى المواضيع الدولية والوضع فى المنطقة.

 







روسيا

بوتين

ألكسندر لوكاشينكو

بيلاروسيا

اخبار العالم




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