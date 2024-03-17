بروتوكول بين العدل والبنك المركزى للاستعلام عن سريان توكيلات الشهر العقارى

شهد المستشار عمر مروان – وزير العدل اليوم الأحد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، بشأن تنمية التعاون المتبادل بين الأطراف فى ميكنة بعض خدمات الشهر العقارى والتوثيق الإلكترونى وتقديم الخدمات للبنوك فى ظل سياسة الدولة نحو التحول الرقمى وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار يوسف الكومى، ورامى أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ومحمد كريم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أى سكور عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

ويهدف البرتوكول إلى تيسير عملية الاستعلام عن سريان التوكيلات (المميكنة، الورقية) من قبل عدد 37 بنك خاضعة لرقابة البنك المركزى وذلك من خلال تطبيق إلكترونى تقوم بإنشائه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاستعلام الإئتمانى، مع إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلًا.

وجدير بالذكر أن البرتوكول قد تضمن الحفاظ على سرية كافة البيانات والمعلومات التى يتم تداولها أثناء استخدام التطبيق.