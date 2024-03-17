بدء التصويت فى انتخابات الرئاسة الروسية بسفارة موسكو فى القاهرة

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت السفارة الروسية عبر صفحتها على فيس بوك عن بدء التصويت فى القاهرة لانتخابات الرئاسية الروية . ودعت السفارة المواطنين الروس المهتمين بالتصويت للتوجه إليها حتى الثامنة مساء، على أن يكون بحوزتهم جواز السفر.

تشهد روسيا، الأحد، اليوم الثالث والأخير للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وأشارت البيانات الإلكترونية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية الروسية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 58.74 %.