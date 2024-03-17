انتهاء عمليات تبريد حريق استوديو الأهرام والعقارات المجاورة له

كتب عبد الرحمن سيد

انتهى رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إجراء عمليات التبريد لموقع حريق اندلع داخل استوديو الأهرام نطاق قسم شرطة العمرانية، والعقارات المجاورة له، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كان بلاغ تلقته غرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وتمت السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.