اليوم السابع: مصر والاتحاد الأوروبى.. شراكة استراتيجية وشاملة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: قمة مصرية أوروبية بالقاهرة.

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قمة مصرية أوروبية بالقاهرة.. مصر والاتحاد الأوروبى.. شراكة استراتيجية وشاملة.. الرئيس السيسى: اعتقادنا راسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى لتحقيق المصالح والاستقرار.. ورئيسة المفوضية الأوروبية: التعاون مع مصر يشهد حزمة بـ 7.4 مليار يورو وخالص الشكر لمصر لدعمها دخول المساعدات إلى غزة



قادة أوروبا يثمنون الموقف المصرى الحكيم لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.. الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصى والمستشار النمساوى ورؤساء وزراء بلجيكا وإيطاليا واليونان.. ويؤكد: لن نسمح بالتهجير القسرى للفلسطينيين

«مدبولى»: دعم رئاسى متواصل للمشروعات السكنية «بديلة العشوائيات».. رئيس الوزراء: توفر حياة كريمة لأهالينا.. والدولة مستمرة فى تطوير القاهرة القديمة كعاصمة للثقافة والسياحة



المالية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق فض التشابكات مع «التأمينات الاجتماعية»

جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بغزة اليوم بمشاركة مسؤولين مصريين.. الصحة الفلسطينية بغزة: استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين فى 9 مجازر للاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية.. ومصر تدين مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين فى غزة



«الحشاشين» ينجح فى أول أسبوع عرض ويخطف الأنظار بمشاهد مميزة.. عمل ملحمى عن تاريخ صناع الفكر الإرهابى ودراما ممتعة.. عيد ورزق وعبدالوهاب يتألقون فى أدوار الشر



