اليابان تنهى الجولة الرابعة من تصريف المياه المعالجة فى محطة فوكوشيما

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أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما اليابانية اليوم الأحد عن الانتهاء من تصريف الدفعة الرابعة من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة، في البحر بينما من المحتمل أن تبدأ الجولة التالية الشهر المقبل.



وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية صرفت حوالي 7800 طن من المياه المعالجة كما هو مخطط لها في الجولة الأخيرة، والتي بدأت في أواخر فبراير الماضي. ولم يتم اكتشاف مستويات غير طبيعية من التريتيوم في المياه القريبة منذ التصريف الأول في أواخر أغسطس الماضي.



وأطلقت شركة تيبكو المشغلة للمحطة حوالي 31 ألفا و200 طن من المياه المعالجة في 4 جولات من التفريغ في العام المالي الحالي حتى مارس.



وعلى الرغم من أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية اكتشفت مستويات منخفضة من التريتيوم في العينات التي تم جمعها بالقرب من منفذ البحر، إلا أنها كانت أقل بكثير من الحد الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 10 آلاف بيكريل لمياه الشرب، بحسب الوكالة اليابانية.