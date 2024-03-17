الهلال الأحمر المصري ببورسعيد يُجهز 6 شاحنات لأهالى غزة.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من شاحنات مساعدات إنسانية، التي تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بتجهيزها تمهيدا لإرسالها إلى أهالي قطاع غزة

وجهزت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، 6 شاحنات مساعدات إنسانية، اليوم الأحد، وذلك لإرسالها إلى أشقائنا في قطاع غزة، ضمن أول قافلة تنطلق خلال شهر رمضان المبارك من بورسعيد إلى القطاع.





وأشار المهندس محمد صبحي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالفرع، إلى أنه يجرى تجهيز القافلة رقم 7 التي تنطلق من خلال الفرع إلى غزة، والتي تضم 6 شاحنات مساعدات إنسانية منهم شاحنتين كراتين مواد غذائية - كراتين رمضان - كل كرتونة تضم 14 عنصرًا غذائيا، وشاحنتين مياه معدنية، وشاحنة دقيق، وشاحنة أحذية.

وأكد على أنها تعتبر القافلة الأولى التي يجرى تجهيزها خلال شهر رمضان ضمن 3 قوافل من المنتظر أن يجهزها الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد خلال الشهر المبارك، لافتا أن محتويات القوافل تحدد بناء على الاحتياجات التي يرسلها إليهم الهلال الأحمر الفلسطيني.