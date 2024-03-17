المسجد النبوى يستقبل أكثر من 5 ملايين مصل فى الأسبوع الأول من رمضان

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استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من 5 ملايين مصل وسط خدمات متكاملة.



وذكرت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد النبوي - في تقرير إحصائي عن الأسبوع الأول من شهر رمضان أوردته قناة (السعودية) الإخبارية اليوم الأحد - أن 400 ألف زائر تشرفوا بالسلام على الرسول (ص) وصاحبيه رضي الله عنهما، بينما زار الروضة الشريفة ما يزيد على 200 ألف زائر وزائرة.



ومن جانبه، أعلن الوكيل المساعد للخدمات التطوعية في المسجد النبوي نايف المطيري أن هناك مبادرة تطوعية جديدة ونوعية خلال شهر رمضان المبارك وهي استقبال ضيوف الرحمن على مداخل الساحات والترحيب بهم عند دخولهم المسجد النبوي الشريف.



وقال المطيري - في تصريح خاص لقناة (السعودية) اليوم - إن هناك اهتماما وجهدا أكثر في شهر رمضان من خلال الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن وذلك بتقديم وجبات الإفطار والإرشاد المكاني وتنظيم الحشود.

وكان وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري قد صرح مؤخرا بأن خطة وكالة المسجد النبوي لشهر رمضان تقوم على الحوكمة والعمل المؤسسي المقنن، وهي تسير وفق المنطلقات المرسومة لها، مؤكدا حرص الرئاسة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح في منظومة العمل؛ لإنجاح موسم شهر رمضان المبارك، وتحقيق التميز والجودة، في إطار مستهدفات رئاسة الشؤون الدينية، ولتمكين المعتمرين من أداء العبادات في بيئة دينية خاشعة، فضلا عن استثمار التقانة والتطبيقات الذكية؛ لإثراء تجربة الزائرين الدينية، وتعزيز مسارات برنامج إرشاد السائلين.