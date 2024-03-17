الكيلو يباع بالدولار.. جولة عن قرب من عمال تجفيف الطماطم في الأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" أجواء الفرحة والبهجة بين العمال من السيدات داخل إحدى محطات فرز وتعبئة وتجفيف الطماطم في الظهير الصحراوى بمحافظة الأقصر، حيث تعتبر الطماطم المجففة مصدر رزق لكثير من المزارعين في تلك الفترة حيث يتم بيعها لدول العالم بالدولار.

ويقول المهندس عادل زيدان أحد رواد زراعة وتجفيف الطماطم بالأقصر، إنه حققت مشروعات الطماطم المجففة غرب الأقصر الموسم الماضي نجاح كبير بتصدير أكثر من 350 طن طماطم للخارج، عبر 14 حاوية لكافة دول العالم التى تستورد الطماطم المجففة من مصر بسعر يفوق المليون دولار، حيث تم بيع كيلو الطماطم المجففة العام الماضى بـ3 دولارات للخارج، حيث حقق مشروع "تجفيف الطماطم" فى القرى والنجوع المختلفة خطوات كبيرة وناجحة بالحصول على الدعم من وزارة الزراعة بصورة أكبر لتوفير كافة مستلزمات مناشر تجفيف الطماطم، لفتح أسواق عالمية حقيقية تنجذب لتلك المحاصيل الغنية بالخيرات من جنوب الصعيد.

ويضيف المهندس عادل زيدان لـ"اليوم السابع"، أن صناعة الطماطم المجففة تعد واحدة من أهم الصناعات التى لها أثر كبير فى إيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين فى شتى أرجاء الأقصر، موضحاً أن تجفيف الطماطم يعتبر من أهم المنافذ لفرص العمل في صعيد مصر حيث توفر تصدير حاوية واحدة 1250 يوم عمل، وهو ما تبحث عنه محافظة الأقصر لدعم الشباب والفتيات فى قرى الظهير الصحراوى والغربى.

ومن جانبه كشف يقول المهندس عبد الكريم دياب مدير منشر الطماطم المجففة بمحطة الفرز التابعة لوادي النسيم والتى تحمل إسم "محطة الشهيد ماجد صالح"، إنه توجد كثافة فى الإقبال هذا العام من المزارعين على توريد محاصيلهم، وذلك عقب تحقيق العام الماضى أحد أفضل مواسم الطماطم المجففة، حيث اختتم الموسم بتصدير طن طماطم على 14 حاوية كل حاوية 25 طن طماطم، وبلغ سعر الكيلو الطماطم المجففة للتصدير 3 دولار وسعر الطن 3 آلاف دولار.