أعربت دولة الكويت عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.
وجددت دولة الكويت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية السبت دعوتها إلى نشر الوعي الدولي لمواجهة محاولات الإساءة للدين الإسلامي الحنيف ودعم المساعي الرامية لإحلال التعايش السلمي بين الشعوب على أساس قيم العدالة والتسامح واحترام حقوق الإنسان وعدم السماح باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي وكافة الأديان الأخرى.
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