وجددت دولة الكويت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية السبت دعوتها إلى نشر الوعي الدولي لمواجهة محاولات الإساءة للدين الإسلامي الحنيف ودعم المساعي الرامية لإحلال التعايش السلمي بين الشعوب على أساس قيم العدالة والتسامح واحترام حقوق الإنسان وعدم السماح باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي وكافة الأديان الأخرى.