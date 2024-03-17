الكنيسة تقيم صلوات تجنيز رهبان جنوب أفريقيا اليوم الأحد والبابا بوفد مندوبين

- الراهب القمص تكلا الصموئيلي

- الراهب يسطس آڤا ماركوس.

- الراهب مينا آڤا ماركوس.

وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني صاحبي النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا، والأنبا جوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن لحضور صلوات التجنيز.

وذكرت الكنيسة أنه سيتم إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

واختتمت بيانها سنوافيكم بكافة التفاصيل أولاً بأول.