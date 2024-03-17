الفروع الداخلية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر تطلق حملة أزهري وأفتخر احتفالا بالتأسيس

كتب لؤى على

أطلقت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمحافظات، حملة إلكترونية تحت عنوان "أزهري وأفتخر" احتفالًا بذكرى مرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، وشارك آلاف الأزهريين بالحملة؛ اعترافا وتقديرا لمؤسسة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، ومواقفه التاريخية في نشر صحيح الدين وإرساء السلام عبر العالم.

كما قدمت المنظمة قصيدة (قِبلة القُصَّاد) قصيدة مهداة إلى الأزهر الشريف من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، شعر وأداء الدكتور عصمت رضوان - وكيل كلية اللغة العربية بجرجا وعضو مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسوهاج.

كما أطلق فرع المنظمة بإندونيسيا، حملة عالمية بمناسبة مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، تحت شعار "الأزهر منبر الوسطية والاعتدال"

تهدف الحملة العالمية إلى التعريف بدور الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال وصحيح الدين من خلال عدد من الأنشطة (ندوات ومحاضرات وتسجيلات مرئية) تقوم بها الفروع الخارجية علي مستوي العالم.

كما تهدف الحملة إلى تأكيد مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته وحتى اليوم في نشر ثقافة السلام والتعايش الإنساني ونشر الدين السمح ليبقى دائما حصن حصين لكل المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي.