اليوم السابع
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العجلة هترجع جديدة.. "محمد بطاطا" من 25 سنة بيصلح العجل ويفرح أطفال الشرقية

الأحد، 17 مارس 2024 09:00 م
العجلة هترجع جديدة.. "محمد بطاطا" من 25 سنة بيصلح العجل ويفرح أطفال الشرقية تصليح العجل
الشرقية - فتحية الديب

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، لعم محمد الشهير بـ"بطاطا" فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذى يصلح الدراجات "العجل" من 25 سنة مضت، ولا يزال يحافظ على المهنة حتى اليوم.
 
ويساعد العم محمد، الأطفال فى تصليح عجلاتهم بالمجان فى حالة تعذر طفل عن توفير مقابل للتصليح، من باب إدخال الفرحة على الأطفال خاصة فى شهر رمضان المبارك.
 
وتحدث "بطاطا" عن خبرته فى مجال تصليح العجل والتى ورثها عن والده، وعن أصعب مرحلة تواجهه فى التصليح وعن أنواع التصليح وكيفية تعامله مع مختلف العجلات التى تأتى إلى محله.
 
عم محمد بطاطا 25 سنة فى تصليح العجل (2)
عم محمد بطاطا 25 سنة فى تصليح العجل 

عم محمد بطاطا 25 سنة فى تصليح العجل (3)
عم محمد بطاطا 25 سنة فى تصليح العجل 

عم محمد بطاطا 25 سنة فى تصليح العجل (1)
عم محمد بطاطا 25 سنة فى تصليح العجل 

 







محمد بطاطا

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