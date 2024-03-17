اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 06:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس يبحث التعاون الغذائى والإنتاج الزراعى مع رئيسة وزراء إيطاليا.. إنفوجراف

الأحد، 17 مارس 2024 05:59 م
الرئيس يبحث التعاون الغذائى والإنتاج الزراعى مع رئيسة وزراء إيطاليا.. إنفوجراف الإنفوجراف

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث أشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة.

واستعرضا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وقد تناولت المباحثات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والانتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال، من أجل تعظيم العائد من تلك المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في اللقاء

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استقبل الرئيس السيسى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على هامش القمة المصرية الأوروبية

 

أشاد الجانبان بالزخم الذى تشهده العلاقات فى الفترة الأخيرة، واستعرضا سُبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات

 

تناولت المباحثات التعاون المشترك فى قطاعات الأمن الغذائى والإنتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى

 

تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع فى قطاع غزة

 

تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار بالقطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية لحماية القطاع من الكارثة الإنسانية







الرئيس السيسي

رئيسة وزراء إيطاليا

الامن الغذائي

الإنتاج الزراعى




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