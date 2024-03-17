الرئيس السيسي يبحث مع المستشار النمساوى التعاون الاقتصادى ومكافحة الإرهاب

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المستشار النمساوي "كارل نيهامر"، في مقر قصر الاتحادية، على هامش القمة المصرية الأوروبية.

وتناول الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب، كما ناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة.

استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاني منها القطاع، مؤكداً على أهمية تنفيذ حل الدولتين لضمان استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.



خلال اللقاء خلال اللقاء



والرئيس السيسي يبحث مع المستشار النمساوى والرئيس السيسي يبحث مع المستشار النمساوى



خلال الاستقبال خلال الاستقبال