اليوم السابع
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خلال القمة المصرية الأوروبية..

الرئيس السيسي: اجتماعنا يتيح الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي

الأحد، 17 مارس 2024 03:56 م
الرئيس السيسي: اجتماعنا يتيح الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف مصر المشاركين في القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وقال: "أود هنا أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لنا جميعًا".

 

وتابع الرئيس السيسي: "كما أود أن أرحب بفخامة رئيسة وزراء إيطاليا، وفخامة رئيس وزراء اليونان؛ لدورهما المقدر في دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائيًا، أو من خلال الآليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي، وأود أيضًا الترحيب بفخامة رئيس وزراء بلجيكا وإذ أتقدم له بالتهنئة على تولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فإنني أؤكد أن مصر تعول على رئاستكم؛ لتحقيق مزيد من الزخم للعلاقات المصرية الأوروبية".

 

وأكمل الرئيس السيسي: "كما أعرب عن تقديري لمبادرة فخامة مستشار النمسا بالانضمام إلى القمة المصرية الأوروبية، وأرحب أيضًا بفخامة الرئيس القبرصي مثمنًا حرصه على المشاركة في هذه القمة المهمة.

 

واختتم كلمته: "أرحب بكم مجددًا في مصر، وإنني على يقين من أن اجتماعنا اليوم سيتيح لنا الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك".







الرئيس السيسي

كلمة الرئيس

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

الشراكة بين مصر وأوروبا

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

زيارة وفد الاتحاد الأوروبى

رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي

رئيسة وزراء إيطاليا

جورجيا ميلوني

المستشار النمساوى

كارل نيهامر

الرئيس القبرصي

⁧‫نيكوس خريستودوليدس

كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء اليونان




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