اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء اليونان على هامش القمة المصرية الأوروبية

الأحد، 17 مارس 2024 02:22 م
الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء اليونان على هامش القمة المصرية الأوروبية الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، في مقر قصر الإتحادية.

وعلى هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والمرتقب توقيعه اليوم، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والتي تصل إلى حد المجاعة، وذلك من خلال تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

 

 







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