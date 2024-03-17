اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 05:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية فى غزة (إنفوجراف)

الأحد، 17 مارس 2024 03:34 م
الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية فى غزة (إنفوجراف) الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والمرتقب توقيعه اليوم.
 
 
الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان
الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان
 
 كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والتي تصل إلى حد المجاعة، وذلك من خلال تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
 

 







الرئيس السيسى

رئيس وزراء اليونان

الكارثة الإنسانية فى غزة

القمة المصرية الأوروبية




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