الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية فى غزة (إنفوجراف)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والمرتقب توقيعه اليوم.



الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان