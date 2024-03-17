الرئيس السيسى: مباحثات اليوم شهدت التركيز على ملفات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتدى غاز شرق المتوسط

كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الاوروبى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية إن مباحثات اليوم شهدت التركيز على ملفات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتدى غاز شرق المتوسط.