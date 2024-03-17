الرئيس السيسى لقادة الاتحاد الأوروبى: زيارتكم اليوم مثلت مرحلة شديدة الأهمية فى دعم العلاقات

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية: مثلت زيارتكم اليوم مثلت مرحلة شديدة الأهمية في دعم العلاقات المصرية الأوروبية .
الرئيس السيسى لقادة الاتحاد الأوروبى: زيارتكم اليوم مثلت مرحلة شديدة الأهمية فى دعم العلاقاتالأحد، 17 مارس 2024 05:45 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى والقادة الأوروبيين
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد
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