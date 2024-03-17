اليوم السابع
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الرئيس السيسى لرئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين (إنفوجراف)

الأحد، 17 مارس 2024 02:39 م
الرئيس السيسى لرئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين (إنفوجراف) الرئيس السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
 
مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به
مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به
كما تم تناول الأوضاع الإقليمية؛ وأكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.






الرئيس السيسى

رئيسة المفوضية الأوروبية

التهجير القسرى للفلسطينيين

غزة




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