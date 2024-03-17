الخارجية الروسية تعلق على غارة الطائرة المسيرة على تيراسبول

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الغارة بطائرة مسيرة على مطار تيراسبول هي محاولة لزعزعة ترانسنيستريا وتعطيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية.

في وقت سابق، صرح المكتب الصحفي بوزارة أمن الدولة في جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفييه) المولدوفية غير المعترف بها بأن انفجارا وقع في مكان تواجد وحدة عسكرية في ترانسنيستريا نجم عن هجوم انقضاضي بطائرة مسيرة.

ونفت السلطات المولدوفية تورط أوكرانيا في الانفجار في ترانسنيستريا.

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: أن من الواضح أن ما جرى هو محاولة لزعزعة الوضع في ترانسنيستريا وبث الذعر بين الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في هذه المنطقة، من خلال تنفيذ غارة بطائرة مسيرة على المطار في تيراسبول، ونتيجة لذلك تم تدمير مروحية نقل تابعة لـ ترانسنيستريا".

وأشارت إلى أن "تصريحات السلطات المولدوفية حول عدم تورط نظام كييف في الهجوم تبدو سخيفة".