اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 03:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش السوري: استهدفنا مقار وتحصينات للإرهابيين في ريفي إدلب وحلب

الأحد، 17 مارس 2024 03:00 ص
الجيش السوري: استهدفنا مقار وتحصينات للإرهابيين في ريفي إدلب وحلب الجيش السورى
أ ش أ

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أعلن الجيش السوري أن وحدات القوات المسلحة العاملة بمناطق ريفي حلب وإدلب نفذت بالتعاون مع "الطيران الروسي" عدة عمليات نوعية مركزة، استهدفت من خلالها مقرات التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها وعتادها المتنوع من آليات وعربات مدرعة، وذلك ردًا على الخروقات والاعتداءات المتواصلة التي تشنها تلك التنظيمات على القرى والبلدات السورية.
 
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان الجيش أن العمليات أدت إلى تدمير مواقع الإرهابيين ومقراتهم بشكل كامل ومقتل وإصابة العشرات منهم. مشيرًا إلى أنه تم أيضا رصد تحركات الإرهابيين في العديد من المواقع بريف إدلب، واستهدافهم بواسطة الطيران المسير.






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