التحقيق فى مصرع عريس سقط من الطابق الـ 13 بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحقيقات فى مصرع شاب سقط من الطابق الـ 13 من الشقة سكنه بمنطقة محرم بك، فيما توصلت التحريات المبدئية إلى أن المتوفى، متزوج حديث بالعقار محل الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد تلقيه إخطارا من مستشفى خاص بوصول شاب مصاب بكسور فى انحاء متفرقة من الجسم، ونزيف فى المخ، وتوفى فور وصوله.

على الفور توجه إلى المستشفى، مأمور وضباط القسم، وتبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة " ا.ع.أ" 30 سنة ، مقيم بشارع عرفان، دائرة قسم شرطة محرم بك، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور متعددة بجميع انحاء الجسم والجمجمة، وتبين من التقرير الطبى للمستشفى بشأن الحالة أن المتوفى، وصل إلى المستشفى بالحالة التى عليها، ويعانى نزيف فى المخ نتيجة السقوط من أعلى، وعلى الفور جرى إدخاله غرفة العناية المركزة لإسعافه، إلا أنه توفى.

وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن المتوفى متزوج حديثا وكان يقوم بتركيب تندة بشرفة الشقة سكنه بالطابق 13، فأختل توازنه وسقط بمنور العقار، ما أدى لإصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، وجرى نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى ولكنه توفى متأثرا بإصابته .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة .





