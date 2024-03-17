البيت الأبيض: لا مصداقية تؤكد حماية إسرائيل للمدنيين في رفح الفلسطينية

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أعلن متحدثُ باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي رفض عملية عسكرية إسرائيلية واسعة فى رفح جنوبي قطاع غزة دون توفير حماية ذات مصداقية للمدنيين، وقال " لن ندعم ولا نستطيع دعم عملية في رفح لا تحتكم على خطة قابلة للتنفيذ والتحقق والإنجاز لرعاية 1.5 مليون شخص يحاولون العثور على ملجأ في رفح".

وأضاف: إن واشنطن لا تزال لم تشهد ما وصفه بـ "خطة ذات مصداقية" من الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية حماية مئات الآلاف من المدنيين جنوبي قطاع غزة في حال مضت قدما في عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الفلسطينية.

ولفت كيربي - في تصريح للصحفيين أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد قالت إن لديهم خطة إجلاء تعرف بـ "الجزر الإنسانية"، لكن الولايات المتحدة ليست متفهمة إلا لخطة ذات مصداقية لرعاية الفلسطينيين، وذلك لم يتم رؤيته بعد.

ويأتي تصريح كيربي بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - في وقت سابق اليوم - إنه تمت الموافقة على الخطط العملياتية لمدينة رفح.. بينما هناك قلق دولي إزاء الأمر، حيث أثارت منظمة الصحة العالمية ووكالات تقديم المساعدات الأخرى ناقوس الخطر بشأن توغل محتمل في مدينة رفح، وحذرت من أن الفلسطينيين هناك قد نزحوا بالفعل من أماكن أخرى في القطاع وليس لديهم أي مكان آمن للانتقال إليه.