البورصة المصرية.. صعود المؤشرات بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 31709 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 38589 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 13535 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 6962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 9980 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.24% ليصل إلى مستوى 7445 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وسيتي للتحاليل الطبية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والقاهرة للزيوت والصابون، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والعبوات الطبية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والتعمير والاستشارات الهندسية، وجي بي كوربوريشن، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وأم بي للهندسة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

وأعلنت البورصة، عن تقدم شركة المشروعات الصناعية والهندسية "سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة"، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه موزعة على عدد 972 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشا للسهم الواحد بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار لكل عشرة أسهم مسددة نقدًا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.985 مليون وثيقة بدلًا من 2.975 مليون وثيقة.

أعلنت شركات إيه كابيتال القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، شراء الأولى عدد 1.05 مليون سهم، شراء الثانية 200 ألف سهم، شراء الثالثة 218 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 50 ألف سهم، 500 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، والمهندس للتأمين، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1483 سهم، 1000 سهم، 58.1 ألف سهم، 23.8 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 13.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 140 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 1180 سهم، 1.48 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات نشاط بلغت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.014 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 262.5 مليون جنيه مقارنة مع 236.3 مليون جنيه بنسبة نمو 11%.

حققت شركة المجموعة المصرية العقارية، مجمل ربح من النشاط بلغ 24.6 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 17.4 مليون جنيه عن العام السابق، وبلغ صافي الربح 12.2 مليون جنيه مقارنة مع 12.1 مليون جنيه.

حققت الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، إيرادات بلغت 70.4 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 40.3 مليون جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 21.1 مليون جنيه مقارنة مع 16.3 مليون جنيه خلال عام 2022.

في سياق منفصل أعلنت شركة ابن سينا فارما، قرار مجلس الإدارة احتجاز الأرباح لدعم النمو الاستثنائي للإيرادات، والذي يفوق التقديرات السابقة نتيجة الاستقرار المتوقع في الإنتاج بعد توفير العملة الصعبة للمصنعين إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الدواء، والذي سيتطلب دعم زيادة رأس المال من الأرباح المحتجزة، ولذا سيتم تعديل مشروع توزيع الأرباح المقدم للجمعية العامة العادية المزمع انعقادها يوم الخميس الموافق 28 مارس.