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الأقباط الكاثوليك يبدأون الصوم الكبير غدا الإثنين

الأحد، 17 مارس 2024 07:00 ص
الأقباط الكاثوليك يبدأون الصوم الكبير غدا الإثنين الأقباط الكاثوليك - الكنيسة الكاثوليكية
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، حيث تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير اليوم الإثنين 11 مارس، فيما تبدأ الكنيسة الكاثوليكية يوم 18 مارس. 
 
ويحل الصوم الكبير في الكنيسة اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 بينما يختتم بالعيد فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما.
 
ويتسم الصوم الكبير بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التي يعيشها الأقباط في صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير في أصوام الدرجة الأولى التي يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتي فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومي.
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاقباط الكاثوليك

الصوم الكبير




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