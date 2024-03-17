الأجهزة الكهربائية ومستحضرات الصيدلة الأكثر ارتفاعا في الإنتاج ديسمبر الماضي

كتب مدحت عادل

أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر الماضي، تطور القطاعات الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا وانخفاضا خلال تلك الفترة.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الرقم القيـاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية ارتفع لمستوى 127.56 خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2023، حيـث بلـغ 104.21 بنسبة ارتفاع بلغت 22.41٪ وذلك بسبب زياده الطلب علي المنتج.

كما سجل الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية نحو 111.39 خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، حيـث بـلغ 107.67 بنسـبة ارتفاع بلغت 3.46٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وفي المقابل بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 61.96 خلال شهــر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ 66.93 بنسبة انخفاض بلغت 7.43٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وسجل الرقم القيـاسي لصـناعة منتجات التبغ 101.82 خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي ، حيث بلغ 176.63 بنسبة انخفاض قدرها 42.35٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

واجمالا بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 97.62 خلال شهر ديسمبر 2023 (أولـي) مقابل 96.47 خلال شهر نوفمبر 2023 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.19٪.