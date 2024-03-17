اعرف تفاصيل أكبر عملية تطوير لمجازر أسوان تشمل كافة المراكز وزيادة طاقتها

أسوان- صلاح المسن

تهتم الدولة بتحقيق التنمية المستدامه وتطوير المجازر بأسوان ، وتجري أعمال دعم وتطوير المجازر وتحويلهما إلى مجازر آلية، وذلك فى إطار تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها لأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الخدمية.

ومن المقرر أن تشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل وتطوير مناطق الذبائح وعمل نظام جديد لصيانتها بشكل دورى حفاظا عليها من التلف.

حيث من المستهدف زيادة طاقة المجازر الاستيعابية واضافة صالات ذبح، وعنابر لاستقبال الحيوانات، وغرف إعدام ومحارق، فضلا عن مبنى إداري،وتحسين مستوى النظافة داخل المجازر وتزويدها بالوسائل الضرورية لضمان مواصفات السلامة الصحية وإعداد التقارير بالملاحظات لتلافيها، وتحديث المبانى وشبكات الصرف الصحى ومحطات معالجة المياه وأعمال الكهرباء وأعمال الدهانات وعمل الترميمات اللازمة وتطوير المجازر من حيث الإمكانيات وتزويدها بمعدات حديثة توفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح بالمجازر خاصة أن المجازر تستقبل عددًا كبيرًا من رؤوس الماشية خاصة في المواسم مثل الأعياد والمناسبات العامة.

وتشمل المجازر تحت التطوير بمحافظة أسوان مجزر السباعية بمدينة السباعية بمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان، وتم توجيه مسئولي تطوير مجزر السباعية الى مراعاه الشروط الفنية البيطرية وتلافى الملاحظات اثناء العمل وسرعة اتمام وانجاز الاستلام، كما تجري أعمال مشروع تطوير وتجديد المجزر العمومى بالشلال جنوب محافظة أسوان، وتحويله لمجزر نصف آلى، ويجري إنهاء التصميمات الخاصة بتطوير المجزر الآلى، مع تركيب المعدات والتجهيزات الحديثة بعنبر 1، ثم عنبر 2 من خلال الشركة المنفذة لتحقيق أعلى معايير الجودة فى ذبح رؤوس الماشية، فضلاً عن تلافى الملاحظات المتعلقة بتلوث البيئة وانتشار الأمراض، بهدف الحفاظ على صحة المواطن.

جدير بالذكر، أن مشروعات تطوير المجازر موزعة علي مستوى محافظة أسوان، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض، علاوة على توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة طوال العام، وأيضاً الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة بالإستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة وصحية .

ومستهدف تطوير وتحديث 3 مجازر كمرحلة أولى هم مجازر دراو وكلح الجبل بإدفو، مع تحويل مجزر أسوان الرئيسى بالشلال إلى مجزر مركزى للوفاء بمتطلبات السوق المحلى والإستثمارى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف من وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتعمير، وعملية التطوير والتحديث تهدف للقضاء على الذبح خارج المجازر، وتم التأكيد علي الإلتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ بمجزر الشلال مع توفير بديل بمحاجر السد العالى لحين إنتهاء هذا المشروع الواعد .

كما سيتم الإلتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر مع مراعاة الإشتراطات الفنية والبيئية والصحية ولاسيما إنشاء محطة معالجة صناعية، وكذا عمل إمتداد لتنفيذ منطقة خدمات وباركن للحافلات فضلاً عن إسناد مشروع التطوير إلى شركة متخصصة ولها سابق أعمال ، وهذا التحديث سيعمل على الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض ، علاوة على توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة طوال العام ، وأيضاً الحفاظ على البيئة من التلوث ، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة بالإستفادةمن جميع المنتجات والمخلفات بصورة آقتصادية مناسبة وصحية.