اعرف أضرار عدم تناول الفواكه فى رمضان

كتبت إيناس البنا

الفواكه من أهم الأكلات التي تحتوى على الكثير والكثير من العناصر الغذائية، من الناحية المثالية يجب أن نتناول الفواكه بشكل أو بآخر كل يوم، لكن خلال شهر رمضان يستبدل كثير من الأشخاص الفاكهة بطبق الحلويات والكنافة والبسبوسة وغيرها من الحلويات التي ترتبط بالشهر الكريم.

ونعرض فيما يلى أبرز الآثار الجانبية التي قد تواجهها عند إهمال تناول الفاكهة لشهور وتأثيرها على الجسم.

الحرمان من الفيتامينات

على الرغم من أن نظامك الغذائي الأساسي الذي يتكون من الخضار والعدس واللحوم يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ولكن بعض العناصر الغذائية الخاصة مثل فيتامين C وE وD وتوجد بكثرة في الفواكه فقط.

مشاكل التمثيل الغذائي وزيادة الوزن

تلعب الفواكه دورًا كبيرًا في عملية التمثيل الغذائي وزيادة الوزن وفقدان الوزن، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، بدون الفواكه، قد تعاني من مشاكل في التمثيل الغذائي.

نقص مضادات الأكسدة في الجسم

الفواكه هي قوة مضادات الأكسدة المتنوعة التي تساعد على إزالة السموم من الجسم من السموم الضارة، ولكن، إذا لم تتناولها بانتظام، فقد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض أخرى.

الاكتئاب

لا بد أنك سمعت أن بعض الفواكه، وخاصة التوت، معروفة بقدرتها على تحسين المزاج، حيث تشير الدراسات إلى أن هذه الثمار قد تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب.

ضعف البصر

كل من الفواكه والخضروات مهمة لتعزيز البصر الجيد. فيتامين E، الموجود بشكل خاص بكميات وافرة في الفواكه، ضروري كل يوم وإلا قد تكون في خطر تعريض بصرك للخطر. كلما تناولت المزيد من الفاكهة، أصبحت رؤيتك أفضل حتى عندما تكبر.