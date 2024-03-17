اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 04:29 ص
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اعترافات لصوص الهواتف فى عابدين: نفذنا 6 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة

الأحد، 17 مارس 2024 04:00 ص
اعترافات لصوص الهواتف فى عابدين: نفذنا 6 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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ادلى عاطل وعاملان سيئ السمعة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبى التوظيف وإستدراجهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وسرقة متعلقاتهم.
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم الأول يتواصل مع الضحية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامه بقدرته على توظيفه بإحدى شركات الأدوية ويطلب التقابل معه بدائرة القسم للإتفاق على الأوراق المطلوبة للوظيفة ، وعقب تقابلهما بدائرة قسم عابدين يطلب منه هاتفه المحمول لتصوير الأوراق المطلوبة للتوظيف، ويقوم بمغافلته وسرقة الهاتف المحمول.
 
واعترف المتهم بارتكاب واقعة سرقة شخص بذات الأسلوب وتصرفه فيه بالبيع لعميليه (سيئ النية - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة "لأحدهما معلومات جنائية")، تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه وإعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وإرتكابهم (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن باقى المسروقات.
 
 






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